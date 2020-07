Batman: mostrati Clowhunter e la 'nuova' Harley Quinn, il design è da brividi

A poco più di una settimana dall'uscita del volume 95 di Batman, e di conseguenza dall'inizio della tanto attesa "Joker War", DC Comics ha deciso di mostrare le prime anticipazioni riguardanti il numero immediatamente successivo, il 96, mostrando per la prima volta il design del brutale antieroe Clownhunter e la "nuova" Harley Quinn.

L'autore James Tynion IV ha parlato per la prima volta di Clownhunter nel mese di marzo, annunciando che "renderà le cose parecchio interessanti, e butterà nel mix quel tocco di brutalità che manca al fumetto". Fino a poco fa non si sapeva nulla riguardo l'antieroe, a parte che avrebbe utilizzato una mazza e che il suo scopo era quello di ripulire Gotham. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al character design, mostrato nella variant cover del volume 96.

Le anticipazioni mostrano anche il ritorno di Harley Quinn, scampata alla morte dopo l'attacco di Punchline nel volume 93 di Batman e ormai pronta a tornare in azione. Il nuovo costume include una maschera ed un cappuccio, mentre l'iconico martello utilizzato nell'ultimo scontro sarà temporaneamente messo da parte a favore di un fucile d'assalto e di una pratica mazza da baseball. Il completo è visibile nella variant cover del volume 97.

Comicbook ha anche mostrato altre pagine estratte dal volume 96 con protagonista Batman, che abbiamo deciso di non mostrarvi per non rovinarvi la sorpresa. Nel caso in cui non vi interessassero ulteriori spoiler, vi basta cliccare sopra il link reperibile qui sotto.