Batman: Naythehero e il suo video cosplay vi lasceranno a bocca aperta

Dopo un'epoca basata sui comics, il personaggio di Batman è approdato sul grande schermo grazie ad attori di alto calibro. Il successo recente dell'uomo pipistrello è pero legato indissolubilmente a Christopher Nolan e Christian Bale, che hanno dato vita a una trilogia cinematografica che ci presentò il nuovo Bruce Wayne con Batman Begins.

Da allora il successo del personaggio è schizzato alle stelle, anche se i progetti di DC Comics e Warner Bros per un altro inserimento di Batman nel mondo del cinema non sono andati molto lisci. In attesa di scoprire come sarà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, vediamo un'altra persona che ha iniziato a vestire i panni dell'uomo pipistrello.

Il cosplayer e attore Naythehero ha preparato una sua tuta per calarsi nei panni di Batman. Il suo cosplay ha fatto il giro della rete diventando virale e venendo ripreso da molte pagine, tra cui Movie Universe il cui post può essere visto in calce alla notizia. In questo video girato da Naythehero vediamo Batman salire una scalinata di una convention di comics finché, una volta in cima, non mette in risalto tutte le caratteristiche del suo costume. La corazza e le varie parti non sono fisse e mostrano grande mobilità e adattamento. Vi piacerebbe indossare questo costume di Batman?

Intanto la DC Comics si prepara a far esordire Joker con un nuovo fumetto.