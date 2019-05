Batman, Neal Adams realizzerà una mini-serie su Ra's Al Ghul

Adams si occuperà sia della storia che dei disegni e la mini-serie, che racconterà il ritorno di Ra's al Ghul dalla morte, seguirà la continuity regolare delle serie DC inserendosi nello speciale "Year of the Villain". Il primo volume avrà anche due diverse cover realizzate da Adams: la standard e una in bianco e nero.

La DC pubblicherà anche un'edizione facsimile di Batman numero 232, volume nel quale si registra la prima apparizione di Ra's al Ghul, e sarà anche la prima di tante altre riedizioni che l'azienda vuole realizzare nel prossimo futuro. Il format sembra molto simile a quanto già realizzato con "True Believers" da parte di Marvel, andando a ristampare vecchi volumi in una nuova veste per dare ai fan la possibilità di leggere delle opere che risultano essere a oggi introvabili.



L'uscita della mini-serie dedicata a Ra's al Ghul è fissata per il 21 agosto e Adams andrà ad esplorare una Gotham City sotto la minaccia dei terroristi, con Batman determinato a trovare la fonte che sta originando tutta questa violenza. L'intervento di Boston Brand, anche noto come Deadman, andrà però a svelare una verità ancora più tragica di quanto pensasse Bruce Wayne. L'intervento di Deadman non solo segue una certa logica, essendo un altro personaggio creato da Adams, ma anche perché si inserisce in una storyline che l'autore non ha mai effettivamente terminato e che legava il personaggio a Ra's al Ghul e alla Lega degli Assassini.



Ra's al Ghul ha avuto un ruolo fondamentale sia nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan che nella serie tv Gotham, che racconta le origini di Batman incentrando la narrazione sul commissario Gordon.