Batman ha un nuovo nemico: una grossa minaccia incombe su Gotham City

Nella storia a fumetti creata dallo scrittore Joshua Williamson e dall’illustratore Jorge Molina, mentre Joker, Pinguino, Due Facce e tutti gli altri storici Villain di Batman si dichiarano guerra, compare un nuovo supercriminale, una figura misteriosa che utilizza le stesse tattiche del Cavaliere Oscuro.

In Batman #118 fanno il loro debutto l’autore Williamson e l’artista Molina, figure che inaugurano un nuovo ciclo oscuro per Gotham City. Nel primo volume con i due alle redini, che si intitola “Abyss”, assistiamo all’ascesa di un nuovo, misterioso supercriminale, un tale il cui appellativo dà nome alla storia. Ma chi è questo enigmatico nemico, quali sono i suoi obiettivi e come intende affrontare Batman?

Durante la presentazione dell’albo, Williamson ha dichiarato che Abyss è un personaggio che utilizza l’oscurità nello stesso modo in cui lo fa Batman. La più grande arma del Crociato Incappucciato è il buio, uno strumento che sfrutta per muoversi, spaventare i nemici e manipolare le situazioni a suo favore. Cosa accadrà quando un nemico adotterà questa stessa tattica? Senza dubbio, l'eroe DC verrà messo in grande difficoltà, ma potrà mai essere sconfitto dalle sue accortezze? Andiamo alla scoperta di tutte le volte in cui Batman è morto.

Prima che la lotta tra Batman e Abyss possa cominciare, Bruce Wayne dovrà sopravvivere a Fear State il major event dell’anno in cui il Magistrato e i suoi Peacekeeper hanno piegato la città di Gotham. E voi, cosa vi aspettate dal prossimo, grande avversario del Cavaliere Oscuro?