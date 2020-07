Batman: Nightwing è il nuovo alleato della famiglia Joker?

Gli eventi di Joker War stanno sconvolgendo tutto l'universo di Batman , infatti come visto in Nightwing 71 Dick Grayson potrebbe essere entrato nella Joker Family, e come mostrato nel volume successivo Joker ha teso un'imboscata all'eroe, utilizzando poi lo stesso cristallo usato per alterargli la mente dalla Corte dei Gufi.

Secondo quanto affermato da Dick, diventato ormai Ric Grayson, lui avrebbe sconfitto il Joker e distrutto il cristallo. Tuttavia è Bea, la sua compagna, ad accorgersi che effettivamente c'è qualcosa che non va nei suoi comportamenti. Batgirl, ovvero Barbara Gordon, indossa il costume e parte alla ricerca di Nightwing. Dopo averlo trovato su un tetto, nella sua nuova tuta blu e rossa, i due vengono sorpresi da un'imboscata, da parte della nuova alleata del Joker, Punchline.

Nelle pagine finali del volume, Dick interviene nello scontro tra Batgirl e Punchline, rivelando però quello che tutti temevano. Infatti Dick è stato vittima del cristallo, e ora crede di essere figlio di Joker. A peggiorare la situazione entra in scena il clown principe del crimine, e Dick afferma di aver avuto l'onore di poter uccidere lui stesso Batgirl. Potete trovare parte dell'ultima pagina in fondo alla notizia.

Anche se Barbara riuscisse a sopravvivere a questo attacco, si tratta dell'ennesimo cambiamento negativo apportato al personaggio di Dick Grayson nell'arco di pochi anni, considerando gli eventi di Rinascita, dove a causa di KGBeast ha perso la memoria, generando così il suo "nuovo" alter ego Ric.

Ricordiamo che il volume 101 di Batman metterà fine alla Joker War, con quello che si presume essere un memorabile scontro tra il Cavaliere Oscuro e Joker, e vi lasciamo alla nostra guida sul nuovo Universo DC di Panini Comics.