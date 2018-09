Batman Ninja approderà su Netflix a fine ottobre 2018

Qualora non abbiate ancora potuto visionare la pellicola d’animazione Batman Ninja, a fine ottobre potreste rimediare a questa imperdonabile mancanza di rispetto verso il Cavaliere Oscuro. Netflix ha infatti annunciato che accoglierà il film nel proprio catalogo a partire dal 26 ottobre!

Durante il cosiddetto “Batman Day”, la nota piattaforma di streaming ha voluto fare un bel regalo ai propri fan, rivelando che il suo già immenso catalogo vanterà molto presto anche la recente pellicola di produzione nipponica.



Qualora non conosciate ancora Batman Ninja, vi basti sapere che il lungometraggio è stato realizzato da uno staff eccezionale, del quale fanno parte il direttore Jumpei Mizusaki (Le Bizzarre Avventure di JoJo), lo scrittore Kazuki Nakashima (Gurren Lagann), il character designer Takashi Okazaki (Afro Samurai) e gli sceneggiatori Leo Chu (Supah Ninjas) ed Eric Garcia (Afro Samurai).

“Batman Ninja è un’assoluta goia per i sensi, un mozzafiato spettacolo d’animazione avvolto attorno al brivido che è proprio di una storia di Batman. I nostri partner della Warner Bros. Japan hanno creato un’aggiunta impressionante al canone di intrattenimento del Cavaliere Oscuro, portando Batman e i suoi amici e nemici in una direzione totalmente nuova. Non vediamo l’ora che i fan vedano questo film.” sono state le parole che Mary Ellen Thomas, vice presidente della Warner Bros. Home Entertainment, Family & Animation Marketing, ha utilizzato nel recente comunicato stampa diramato dall’azienda.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del film:

"Batman Ninja intraprende un viaggio attraverso i secoli quando la macchina del tempo creata da Gorilla Grodd trasporta molti dei peggiori nemici di Batman nel Giappone feudale, insieme allo stesso Cavaliere Oscuro e alcuni dei suoi alleati. I cattivi prendono il ruolo dei signori feudali che governano il luogo, mentre il Joker prende il comando di tutte le varie fazioni in guerra. Dato che le sue tradizionali armi tecnologiche sono scariche, Batman deve fare affidamento sul proprio intelletto e sui suoi alleati - inclusa Catwoman e la Batfamily - per ripristinare l’ordine e tornare alla Gotham City del presente."