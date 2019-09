Batman Ninja: arriva una spettacolare statuetta di Joker Sengoku da 1200$!

Il film Batman Ninja di Junpei Mizusaki è stato un fulmine a ciel sereno nel 2018. Nessuno infatti pensava di poter vedere un Batman ambientato durante il periodo Sengoku in un'epica sfida tra samurai che non fosse il lavoro di un fan. Eppure è accaduto e con un buon risultato, come potete vedere dalla nostra recensione su Batman Ninja.

Il tema estetico del Giappone feudale unito all'oscurità e alle caratteristiche fondanti dei personaggi DC Comics ha creato delle sagome variopinte e molto particolari in Batman Ninja. In particolare, risalta la figura di Joker che arriva in questi giorni con due statue dedicate di altissimo livello.

Sengoku Joker sarà venduto in edizione standard e deluxe, col personaggio seduto sopra un cannone con la base che presenta una bandiera, degli effetti di fuoco rimovibili, una maschera da Joker e altri tanti piccoli dettagli che arricchiscono la statua. La versione deluxe, in aggiunta, inserisce per la statua anche un cerchio con disegni in stile giapponese da piazzare sul retro della struttura.

Come potete vedere dalle immagini presenti nella galleria in calce, la statua dedicata al personaggio di Batman Ninja è preparata magistralmente e, pertanto, anche il suo costo non è alla portata di tutti: si parla di ben 1200$ per la versione normale e di 1500$ per la versione deluxe. Il personaggio disegnato da Takashi Okazaki ha fatto sicuramente breccia nel cuore dei fan, e ora lo farà anche nei portafogli.

Batman Ninja da poco si è concluso anche in versione manga col suo secondo volume.