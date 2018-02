Batman Ninja ha ottenuto ufficialmente il Rating PG-13

Secondo quanto riportato al portale d’informazione ComicBook, il nuovo film d’animazione del, quelannunciato durante lo scorso New York Comic-Con , avrebbe ricevuto una classificazione PG-13.

Di conseguenza, la visione del film da parte dei mini di 13 anni sarà consigliata solo ed esclusivamente in presenza di un adulto. Questa classificazione non è assolutamente una sorpresa, poiché la pellicola, come confermato dagli stessi produttori nei mesi passati, conterrà molte sequenze di azione e violenza. Segue la descrizione ufficiale della classificazione:

TITOLO: Batman Ninja (2018)

CLASSIFICAZIONE: PG-13

CERTIFICATO #: 51428

MOTIVO: Classificato come PG-13 per le scene di violenza e azione, e per la presenza di materiale suggestivo.

DISTRIBUTORE: Warner Bros. Pictures

TITOLO ALTERNATIVO: Ninja Batman

ALTRO: Animazione



Interpellato su questa classificazione, il direttore Junpei Miyazaki ha dichiarato: “Col PG-13 è un po’ difficile mostrare gli arti che volano. Forse dovrete immaginarlo con la vostra mente. Ci sono scene che vi si avvicinano molto.”.

Affidato a Junpei Mizusaki, Takashi Okazashi e Kazuki Nakashima, i quali hanno già lavorato a serie di animazione come Afro Samurai e Kill la Kill, il progetto vanta un eccezionale cast vocale che vede Koichi Yamadera nei panni di Batman, mentre Wataru Takagi sarà Il Joker, Ai Kakuma sarà Catwoman e Rie Kugimiya sarà Harley Quinn.



Non sono ancora note, invece, le voci selezionate per il doppiaggio americano, in modo particolare quella del Principe Clown del Crimine. Non a caso, il portale d’informazione Collier, alcune settimane fa, ha rivelato che il progetto vedrà il ritorno di doppiatori che hanno già preso parte a precedenti prodotto d’animazione legati al brand di Batman, e che le iniziali dell’interprete vocale del Joker dovrebbero essere “T.H.”.