Batman Ninja riceverà un adattamento manga in arrivo nel mese di giugno!

Batman Ninja, il film animato targato Warner Bros. e realizzato da Junpei Mizusaki, Takashi Okazashi e Kazuki Nakashima, riceverà un adattamento manga: vediamo tutti i dettagli in merito all'annuncio.

L'annuncio è arrivato dall'editore Shogakukan , che ha annunciato la trasposizione cartacea di Batman Ninja sulle pagine della rivista mensile Monthly Hero's Magazine. Il manga sarà realizzato da Masato Hisa e sarà un capitolo unico che verrà pubblicato nel numero di giugno della rivista giapponese.

Non sono ancora noti i dettagli sull'adattamento manga di Batman Ninja, ma è probabile che la versione cartacea trasporrà gli eventi del film animato giunto in release digitale durante il mese di maggio. L'artista che lo realizzerà, inoltre, è già noto ai fan per aver lavorato a opere di successo come Grateful Dead, Kamuya Ride, Nobunagan e Tsukinowaguma Koroshiya.

Batman Ninja è una rivisitazione dell'universo del Cavaliere Oscuro in salsa nipponica: in seguito a un incidente durante uno scontro con Gorilla Grodd nell'isola di Arkham, l'uomo pipistrello, la batfamiglia al completo e alcuni villain di Gotham City vengono catapultati indietro nel passato, e più precisamente in un antico Giappone feudale. Compito della batfamily e del Clan del Pipistrello sarà fermare l'avanzata dei villain per conquistare il Giappone.

Quello di Batman Ninja non è l'unico esempio recente di personaggi della DC Comics trasposti in formato manga: di questi tempi, infatti, è in corso un adattamento manga di Justice League.