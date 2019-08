Batman Ninja: svelata la data di arrivo del capitolo conclusivo

Il film di Batman Ninja, arrivato anche su Netflix nel 2018, ha colpito in tanti per la direzione artistica e la capacità di fondere elementi così diversi tra loro: Batman e Joker, il Giappone medievale con ninja e samurai, i mecha futuristici. Il risultato è stato strabiliante, e l'adattamento manga sembra non essere da meno.

Tuttavia, la trasposizione fumettistica sta per terminare. Infatti era già stato annunciato che Batman Ninja si sarebbe concluso in autunno, ma senza rivelare una data precisa. Ora sappiamo quanto tempo resta al manga prima della fine.

La rivista Monthly Hero ha rivelato che l'adattamento di Masato Hasa di Batman Ninja si concluderà nel numero in uscita il primo settembre. Il secondo e ultimo volume arriverà nelle fumetterie ed edicole nipponiche durante l'autunno.

La Warner Bros ha pubblicato il film anime durante l'aprile 2018, con doppiaggio inglese, e poi in Giappone in giugno 2018 con voci nipponiche. L'anime ha visto la partecipazione di Junpei Mizusaki, produttore delle animazioni della sigle di apertura di Le Bizzarre Avventure di Jojo e Le Bizzarre avventure di Jojo: Stardust Crusaders, che ha fatto da regista. Kazuki Nakashima, con alle spalle esperienze con Gurren Lagann e Kill la Kill, si è occupato della sceneggiatura.