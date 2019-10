Batman: il numero 81 della testata svela il destino di Alfred

il numero 77 del Batman di Tom King aveva colpito i lettori con un colpo di scena devastante nel momento in cui Bane aveva ucciso il maggiordomo Alfred difronte a Damian Wayne. Da quel momento i fan si sono chiesti se fosse realmente deceduto, il numero 81 della testata ci illumina su questo ed altro.

Nel numero di Batman di questa settimana, infatti, scopriamo che tutto quello che abbiamo letto dal numero 50 in poi fa parte del piano di Batman/Bruce Wayne, il quale ha imbastito una strategia molto elaborato per permettergli di sconfiggere Bane. Aveva previsto, infatti, che Damian Wayne venisse catturato, così che alla fine il resto dei Bat Kids potesse entrare in scena e sbarazzarsi di Thomas Wayne, lasciando Batman libero di affrontare Bane.

Sfortunatamente però - come si evince dalla lettura del numero - Batman non è a conoscenza del fatto che Alfred sia stato ucciso da Bane. Mentre i Bat Kids sono impegnati nello scontro con Thomas Wayne, ci viene rivelato che il gruppo ha discusso a lungo per far sapere o meno la verità a Bruce, dal momento che Alfred è effettivamente morto. Nonostante l'accurato disegno mentale di Batman, questa volta il Crociato Incappucciato non ha calcolato un dettaglio fondamentale, che gli ha portato via la vita del maggiordomo.

Tuttavia, non è detta l'ultima parola, Il capitolo ci offre un'altra chiave di lettura. Scopriamo che Bruce aveva incaricato Clayface di rimanere in città come custode, per evitare che succedessero degli eventi tragici per le strade di Gotham. Sappiamo che Clayface può cambiare forma, e molti lettori teorizzano che abbia preso le sembianze di Alfred. E' sicuramente un'opzione da tenere a mente, anche se alla fine Thomas Wayne riesce a fuggire, e neanche questo faceva parte del piano di Batman.

Il numero si divide tra queste due interpretazioni, voi quale abbracciate? Fatecelo sapere attraverso un commento.

Batman ha ottenuto una nuova suit fiammante all'interno delle pagine di Detective Comics, mentre la serie Batman e Superman ha rivelato una capacità inedita del Cavaliere Oscuro.