Batman, l'ultimo numero introduce un nuovo mezzo: il Bat-treno

Mentre ci prepariamo all'universo di Batman nella versione edita da Panini Comics, vi segnaliamo questo nuovo originale mezzo di trasporto usato dal Cavaliere Oscuro, apparso nelle ultime pagine dei suoi fumetti.

I fan che hanno letto il numero 92 della collana dedicata al Cavaliere Oscuro hanno potuto assistere alla sfida tra Batman e The Riddle, che ha reso la città di Gotham City un puzzle vivente. Per riuscire a superare i diversi blocchi tra i quartieri messi su dal suo avversario, Batman, accompagnato da Deathstroke svela la sua ultima creazione: il Bat-Train, come lo chiama uno stupito Deathstroke.

Sembra quindi che la Bat-Mobile non sia più sufficiente per superare le numerose sfide dei criminali di Gotham City, tanto che lo scrittore della serie James Tynion IV insieme all'artista Guillem March, hanno deciso di creare questo nuovo mezzo di trasporto. Nelle pagine successive possiamo vedere anche gli interni del treno, pieni di tecnologie avanzate. The Riddle sceglie così di arrendersi di fronte ai numerosi mezzi a disposizione del suo rivale, seccato per la facilità con cui Batman è riuscito a risolvere la situazione.

In attesa di scoprire come continuerà la storia del Cavaliere Oscuro, vi segnaliamo questo nuovo crossover di Batman in cui è presente anche Punchline.