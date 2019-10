Batman: la nuova serie rivela una capacità inedita del Cavaliere Oscuro

La nuova serie Batman e Superman è arrivata solamente al secondo numero, tuttavia ha già rivelato un'informazione importante sul Cavaliere Oscuro. Quest'ultimo, infatti, è in possesso di una facoltà inedita strettamente legata a Clark Kent, vediamo di che si tratta.

Il secondo numero ci mostra i due eroi alla ricerca del "Batman che ride", il misterioso antagonista che sta mettendo a ferro e fuoco il loro universo, e le cose si fanno ancora più strane quando uno Shazam malvagio compare all'improvviso e attacca il Cavaliere Oscuro.

Ci pensa Superman a salvarlo, ma sfortunatamente nel mezzo di questo tentativo Shazam riesce a scappare. Batman nonostante l'azione del compagno se la prende con lui per non averlo catturato, l'Uomo d'Acciaio gli spiega le sue ragioni, per poi mostrargli ciò che ha imparato sugli speciali Batarang utilizzati dal villain.

A questo punto ci viene fatta una rivelazione piuttosto inaspettata, con Batman che rivela di saper leggere il Kryptoniano lasciando Superman di stucco. Se analizziamo il personaggio, tuttavia, non è così sorprendente, dato che la sua personalità fortemente analitica e improntata al problem solving lo porta ad essere onnivoro di conoscenza. Superman, successivamente, gli fa notare che se gli altri membri della Justice League sapessero che ospitava una struttura di sicurezza per i criminali più pericolosi - sotto la Hall of Justice - gli si rivolterebbero contro.

A questo punto Superman prende l'iniziativa e fa evadere il cattivo dal quartier generale, sperando di raccogliere informazioni sensibili. Ricordiamo che il Batman che ride è i personaggio che ha ucciso le versioni del suo mondo di Wonder Woman, Martian Manhunter, Plastic Man e anche lo stesso Superman - prima di invadere altri mondi.

Batman potrà mai essere felice? Ecco la risposta dello scrittore Scott Snyder. Recentemente c'è stato il Batman Day, e abbiamo realizzato un articolo sui 5 migliori fumetti di sempre del Cavaliere Oscuro.