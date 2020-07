Batman: la nuova tuta del Cavaliere Oscuro avrà un importante ruolo in futuro

Dopo una lunga attesa, DC Comics ha infine rilasciato il tanto atteso 95° numero di Batman, capitolo che va ufficialmente a segnare l'inizio di quella che è stata denominata come "The Joker War", storyline che avrà importanti ripercussioni sul futuro del Cavaliere Oscuro, con la DC che ha stuzzicato i fan per mesi interi.

Ebbene, all'interno delle pagine del nuovo numero, è possibile osservare quello che è il nuovo costume del nostro Uomo Pipistrello, caratterizzato da colori scintillanti che non passano certo inosservati. In molti si sono infatti chiesti come mai una scelta tanto peculiare, domande e quesiti a cui ha risposto l'editore Ben Abernathy, il quale ha di fatto reso noto che il costume porterà a importanti risvolti in futuro. L'uomo ha infatti affermato:

"Quel costume subirà delle modifiche in futuro. Non è pensato per essere una sorta di misterioso cliffhanger, ma posso assicurarvi che prossimamente torneremo a parlarvene ben più approfonditamente. Ammetto però che è davvero un gran bel costume. Il design è venuto fuori dopo che avevamo chiesto la realizzazione di una tuta che fosse futuristica ma anche bella da vedere, e devo dire che il risultato finale è davvero ottimo".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato annunciato un nuovo one-shot di Batman per il Darkest Knight. Tra l'altro, in questi giorni è stato pubblicato anche il 48° volume di Batman Beyond.