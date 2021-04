Batman: nuovi villain e guerre tra criminali in Legends of the Dark Knight

La storia di Batman è stata segnata molte volte da diverse alleanze e conflitti tra i criminali presenti in Gotham City, e nel primo volume della serie Legends of the Dark Knight, gli autori Darick Robertson, Diego Rodriguez e Simon Bowland hanno dato il via ad una vera e propria guerra civile tra due dei villain più pericolosi.

Il volume si apre con Batman che trovando dei cadaveri contenuti in dei container, nella zona portuale della città, parte alla ricerca del responsabile. Bruce cerca di comprendere chi sia l'artefice di tale brutalità, e mentre Jim Gordon affronta la situazione in maniera diversa e più ordinata, Batman scopre l'esistenza di un gas letale, molto più pericoloso del gas usato da Joker e della tossina di Spaventapasseri.

Nonostante il protagonista non sappia chi stia producendo e diffondendo un'arma così devastante, ai lettori viene mostrato un assassino con una maschera antigas. Dopo essersi scontrato con alcuni criminali, e aver ottenuto delle informazioni, Batman si reca allo zoo di Gotham, luogo in cui un misterioso uomo russo sta vendendo un potente gas nervino a Pinguino, che decide di testarlo immediatamente su uno dei suoi scagnozzi.

I muscoli dell'uomo cominciano a stringersi intorno ai polmoni, facendolo soffocare mentre il suo sistema nervoso viene completamente distrutto. Il misterioso venditore informa Pinguino che di lì a pochi minuti l'uomo finirà in coma per poi morire. Convinto della letalità del composto il boss sta per completare il pagamento, quando in scena arriva Mr. Freeze, che attaccando tutti i presenti fa comprendere ai lettori che Pinguino sembra averlo tradito proprio acquistando il gas prima di lui.

Fortunatamente interviene Batman, che riesce a sistemare i due storici villain, lasciando però abbastanza tempo al venditore per fuggire. Questo primo volume potrebbe aver posto le basi per una grande guerra criminale a Gotham, ed essere al corrente che un criminale mai visto prima possa vendere un'arma così potente, potrebbe portare ad interessanti sviluppi per il futuro del Cavaliere Oscuro.

