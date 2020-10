Batman: tutto pronto per il gran debutto di Ghost-Maker, il nuovo antagonista della serie

Il Volume 100 di Batman ha finalmente fatto il suo debutto e, come previsto, la Joker War si è finalmente conclusa. Le avventure dell'Uomo Pipistrello però non finiscono qui, e dal mese prossimo, con l'uscita del Volume 102, i fan potranno scoprire tanti dettagli sul prossimo arco narrativo e su Ghost-Maker, il nuovo antagonista di Batman.

Se il Volume 101 in uscita il prossimo 20 ottobre segnerà l'epilogo della guerra per Gotham, il 102 aprirà invece le porte per il gran debutto dell'antagonista originale creato da James Tynion IV e Jorge Jimenez. In calce potete dare un'occhiata al character design del villain, che a quanto pare combatterà utilizzando due splendide spade.

La sinossi di Batman #102 recita quanto segue: "Bruce Wayne e la città che ama sono cambiati radicalmente dopo la guerra per Gotham , ma per il pipistrello la parole riposo non esiste. Nell'ombra però si nasconde un nuovo vigilante, una figura misteriosa che conosce Bruce sin da bambino e che ora ha preso la sua decisione: Batman deve farsi da parte, perché Gotham ha bisogno di un nuovo eroe".

Come anticipato più volte dall'autore Ghost-Maker non è necessariamente un criminale, anche se la sua linea di pensiero non sembra essere troppo distante da quella dei vari Ra's al Ghul e Azrael, guerrieri disposti a tutto pur di portare la pace. Per scoprire come l'Uomo Pipistrello gestirà questa nuova minaccia comunque non bisognerà attendere molto, visto che Batman #102 sarà disponibile in Nord America dal 3 novembre 2020.