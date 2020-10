Batman: il one shot The Joker War Zone pone le basi per uno scontro tra Joker e Bane

Gotham City è stata completamente sconvolta, distrutta, corrotta dalla Joker War, evento che ha condizionato pesantemente la vita di molti personaggi dell'universo DC Comics tra cui naturalmente anche Bruce Wayne. Non è possibile immaginare quanto questo evento influenzerà le future storie di Batman, ma sembra che Bane dovrà vedersela con Joker.

Il volume antologico e unico dedicato alla Joker War, The Joker War Zone, si apre con la storia "Una Folle Dimora", firmata dal duo James Tynion IV e Guillem March. Scopriamo che durante la disavventura principale del Crociato Incappucciato, il Joker si è recato nel Manicomio di Arkham per parlare con Bane, imprigionato e legato ad un macchina che lo priva continuamente della tossina che consente al villain poteri sovrumani.

Dopo un monologo provocatorio, Joker prende una pistola dicendo che potrebbe facilmente ucciderlo e stare in pace con sé stesso, ma sarebbe troppo brutale e poco rispettoso. Dopo aver minacciato il prigioniero, il Pagliaccio Principe del Crimine afferma di essere rimasto deluso dalle sue azioni, che hanno consentito a Batman di riprendere una posizione di vantaggio, dopo la confusione che ha trasformato la città.

"Pagherai per quello che hai fatto. Me ne occuperò io. Non saprai quando. Non saprai come. Ma succederà." sono queste le parole usate dal Joker nella splendida pagina che trovate in calce, anticipando quello che potrebbe essere uno scontro estremamente importante. La storia riprenderà in un generico 2021, come affermato a fine volume, e magari vedremo anche un coinvolgimento di Batman stesso.

Ricordiamo che presto Gotham City perderà un altro supereroe, e che il volume 99 di Batman ha mostrato il ritorno di un personaggio.