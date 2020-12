Batman: le origini della figlia segreta dell'Uomo Pipistrello e Catwoman

Con il primo volume che ha esordito da pochissimo, Batman/Catwoman di Tom King offre una trama divisa tra presente e futuro. Ma ad aver sconvolto il pubblico è il fatto che i due protagonisti abbiano dato luce a una bambina, Helena Wayne.

Helena Wayne ha fatto il suo debutto nel 1977 in DC Superstars #17. Conosciuta con il nome di Huntress, la figlia di Bruce appartiene all'universo Terra-Due e si propone come una versione rinnovata di Batgirl. Figlia di Bruce Wayne e Selina Kyle, Helena cresce come una bambina felice, addestrata dai suoi genitori per essere un'atleta provetta.

Quando Helena compie 19 anni, sua madre Selina viene ricattata da una criminale che intende svelare la sua identità. Nel tentativo di mantenere il riserbo, Catwoman viene uccisa tra le braccia di Batman. Devastata dal dolore, Helena veste i panni di Huntress per vendicare sua madre e ristabilire il valore del suo nome. Dopo aver compiuto la sua missione, si unisce alla Justice League of America e combatte al fianco di Dick Grayson, da lei ritenuto come un fratello.



Scomparsa per lungo tempo, e riapparsa solamente saltuariamente, Helena è finalmente tornata in Batman/Catwoman, dove i lettori hanno potuto osservare le sue origini. La figlia dell'iconico duo avrà finalmente modo di mettersi in evidenza? In attesa di scoprirlo, ecco l'omaggio a Mark Hamill nella serie Batman/Catwoman. Inoltre, una nuova versione di Joker ha debuttato in Batman/Catwoman.