Batman: l'oscurità dietro il vero, primo costume di Dick Grayson

La nuova serie a fumetti DC Comics scritta da Jeff Lemire e illustrata da Dustin Nguyen, Robin & Batman, ripercorre le origini di Dick Grayson, il primo ragazzo meraviglia. In questo ritorno al passato si scopre che il suo primo costume non è stato quello iconico giallo, verde e rosso che tutti conoscono, ma bensì uno decisamente oscuro.

Robin & Batman torna sui primi passi mossi da Dick Grayson in seguito all’omicidio dei suoi genitori. Adottato da Bruce Wayne, diventa il suo primo assistente, Robin. Dunque, la storia di Lemire non porta rivoluzione, ma semplicemente arricchisce la conoscenza dei lettori sui primi giorni trascorsi in compagnia tra maestro e allievo.

In un’anteprima della serie, vediamo Dick prepararsi alla sua prima lotta contro il crimine seguendo le istruzioni fornite dal Crociato Incappucciato attraverso un auricolare. In queste scene si può notare quanto anche lo stesso Batman subisse la pressione di questa “prima volta”: temendo che il suo aiutante venisse ferito, cercava d’intervenire a tutti i costi.

Ma non solo, in Robin & Batman i lettori scoprono il vero, primo costume indossato da Dick. Per la sua prima missione, al primo Ragazzo Meraviglia era stata donata una tuta di colore scuro, molto più simile a quella del Cavaliere Oscuro. Solamente di recente abbiamo scoperto il motivo per cui poi il costume di Robin è stato rivoluzionato con colori sgargianti e allegri.

Il flashback delle prime avventure dell’originale Dinamico Duo coincidono con quello che DC Comics chiama il “Mese di Robin”, trenta giorni in cui vengono celebrate le varie iterazioni del mitico Ragazzo Meraviglia. In un’altra storia, ad esempio, assisteremo al primo appuntamento LGBTQ di Robin.