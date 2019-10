Batman ottiene una nuova fiammante suit per combattere un villain

Durante il numero 1013 di Detective Comics, il confronto tra Mr. Freeze e Batman ha acquisito ancora più enfasi, con il Crociato Incappucciato che si è fatto trovare pronto al conflitto sfoggiando una veste inedita.

Il piano di Mr.Freeze ha come obiettivo lo scongelamento di sua moglie - Nora - e per far sì che ciò non accada Batman ha dovuto ricorrere ad una nuova armatura, dato che la moltitudine di gadget a disposizione del villain rappresenta un pericolo da non sottovalutare.

la suit in questione è già comparsa all'interno della mitologia di Batman, tuttavia questa nuova versione riprende alcuni elementi delle precedenti per dare vita ad un mix artisticamente esplosivo. Come potete vedere dall'immagine in basso l'articolo, l'elemento di spicco del nuovo costume risiede sicuramente nel visore, che permette al nostro eroe di amplificare il suo angolo di visione per sfuggire alle offensive più disparate.

La coriacea armatura e la sua pesante imbottitura daranno del filo da torcere all'armamentario di Mr.Freeze, contro il quale sarà utilizzata una potente controffensiva: un lanciafiamme utile sia a colpire le difese di Mr.Freeze sia a fornire una fonte di calore in caso il nostro protagonista cadesse vittima del ghiaccio.

Il siero utilizzato da Mr.Freeze per liberare dal ghiaccio Nora potrebbe anche riversarsi sugli abitanti di Gotham, e conoscendo il soggetto in questione, avrà sicuramente dei piani di riserva per scampare alla cattura da parte di Batman visto il suo brillante acume. L'evento Year of the Villain sta per giungere alla sua conclusione, e ci aspettiamo sicuramente un finale scoppiettante.

Batman sta per diventare un lottatore di MMA? Nel nostro articolo approfondiamo la questione. La nuova serie Batman e Superman ha rivelato una nuova capacità del Cavaliere Oscuro, che lo accosta direttamente a Clark Kent. Di cosa si tratterà?