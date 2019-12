Batman: il penultimo numero di Tom King scopre le carte sul passato di Thomas Wayne

Il numero 84 della testata principale di Batman, il penultimo della run di Tom King, ha scoperto le carte sul passato di Thomas Wayne, rivelando i tragici accadimenti che l'hanno portato a una prepotente inversione caratteriale.

All'interno del capitolo, veniamo catapultati indietro nel tempo alla scoperta della vita di Thomas Wayne, al periodo antecedente della morte di Bruce per mano di Joe Chill, un momento spartiacque per lui. Sapevamo già che Marta Wayne era diventata il Joker del suo universo, ma il suo coinvolgimento nella vita di Thomas è ancora più tragico di quanto potessimo immaginare.

Un'inquadratura mostra Thomas che ritorna alla sua abitazione, scoprendo che la sua squilibrata moglie ha appena ucciso Alfred. Per lui rappresenta una perdita devastante, ma non è l'unica causata dalla follia di Martha.

Nel corso del capitolo, un flashback ci riporta alla conoscenza tra Thomas e la Catwoman della sua timeline, la quale sarebbe poi diventata una sorta di Robin per lui - un braccio destro indispensabile.

Sparandole, Martha finisce per paralizzarla, pregiudicando definitivamente il labile equilibrio di Thomas, che da in avanti non sarà più in grado di ritornare sui suoi passi. Incomincerà a vedere Batman come una pericolosa minaccia, ed è proprio a causa delle sue esperienze negative che rivolge le seguenti parole al Cavaliere Oscuro alla fine del capitolo:

"Alfred è morto, tu no. Bane è a pezzi, è in coma ricoverato ad Arkham. Togliti la maschera. Sposa la ragazza, scegli di vivere una vita pacifica. Ascolta un uomo, tuo padre, che ha fatto la tua stessa scelta. Che ha sofferto le conseguenze di essere questo pipistrello, quest'orrore. Per una volta nella tua dannata vita, ascoltami. Fai quello che avrei dovuto fare io. Rimani a terra".

La DC Comics ricorda la morte di un certo personaggio con l'arrivo di un nuovo one-shot. Visto che siamo alla fine della run di Tom King, date un'occhiata al Batman del 2020.