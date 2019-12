Batman: il personaggio riceve un magnifico richiamo al costume di Knightfall

Il Cavaliere Oscuro si è mostrato agli occhi dei lettori con diversi costumi nel corso degli anni, reinterpretati non solo per stare al passo con i tempi ma anche in concordanza con le storyline che Batman doveva vivere. E con Batman: Curse of the White Knight di Sean Murphy rivediamo un costume inedito simile a quello della linea Knightfall.

Batman: Curse of the White Knight ha introdotto tanti elementi classici della DC Comics che ricordano la storyline Knightfall, come Azrael, l'Ordine di Saint Dumas e Jean-Paul Valley. Tutti hanno ricevuto un cambiamento per metterli al passo con i tempi e ciò tocca naturalmente anche al costume di Batman.

La nuova tuta, apparsa in Batman: Curse of the White Knight numero 5, ora nelle fumetterie statunitensi, viene mostrata durante un discorso tra Waller e Valley riguardo le azioni da tenere. La fantastica armatura si mostra prima di lato, e poi nella splendida tavola che potete vedere in calce: Azrael, che veste i panni del bardato Batman, mantiene un'armatura di colore blu con inserti gialli e alcune ispirazioni al solito costume, mentre brandisce una spada infuocata.

Cosa ne pensate di questa divisa di Batman? Nei primi mesi del 2020, Tom King abbandonerà Batman per lasciarlo a James Tynion IV col quale debutterà il nuovo villain The Designer.