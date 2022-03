Batman: Poison Ivy in un cosplay velenoso ma che colpisce

Con milioni di fumetti venduti, tante run fumettistiche e oltre cinquant'anni di carriera oscura, Batman ha sconfitto tanti nemici di vario genere. In quella Gotham che ha bisogno del Cavaliere Oscuro per proteggersi da criminali di bassa lega tanto quanto i super uomini che ogni tanto spuntano, nacque anche un personaggio avvelenato.

Pamela Lilian Isley è una donna che ha avuto varie origini, a seconda dello sceneggiatore di turno. Il risultato della sua trasformazione però è sempre lo stesso: la donna diventa un tutt'uno con le piante, capace di avvelenare con i fiori che utilizza e controlla, e non solo. Questa nemica di Batman è pertanto scaltra e pericolosa dato che può agire in più modi, ed è stata anche uno dei nemici principali di uno dei film di Batman del vecchio millennio.

In questa foto che vedete in basso non c'è però Uma Thurman, ma la cosplayer Miss Bri, che ha deciso di interpretare Poison Ivy in questo cosplay. Così come nelle sue versioni più note, Poison Ivy ha pelle candida e un corpetto che riproduce il verde della vegetazione, mentre i capelli rossi incorniciano il volto.

E rimanendo sempre nel mondo di Batman con le donne, ecco anche un cosplay di Catwoman.