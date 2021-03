Batman: da poliziotto a cacciatore di taglie, la nuova carriera di Jim Gordon

Il nuovo fumetto dell'autore James Tynion IV e dell'artista Guillem March, ossia The Joker, si concentra principalmente sulla figura di Jim Gordon, il quale si è definitivamente ritirato dal suo ruolo di Commisario di Polizia di Gotham City. Ma invece che godersi la pensione, il miglior alleato di Batman ha intrapreso una nuova carriera.

Invece che concedersi finalmente del meritato riposo dopo decenni passati a combattere il crimine, Jim Gordon passa le sue giornate vagando per Gotham alla ricerca di un nuovo scopo. E in The Joker #1, l'ex commissario della centrale di polizia riceve una nuova clamorosa offerta di lavoro: dare la caccia e uccidere un suo antico rivale.

Dopo essersi recato in visita alla tomba del figlio, Gordon viene avvicinato da una donna di nome Cressida e dalla sua gigantesca guardia del corpo. Portato in una lussuosissima villa, questa misteriosa figura rivela di rappresentare alcune famiglie che ne hanno avuto abbastanza del pagliaccio criminale.

"Piuttosto che aspettare un altro attacco, vorremo vederlo escluso dal palcoscenico. E abbiamo pensato che saresti stato l'uomo perfetto per dargli la caccia per conto nostro". Per svolgere questa rischiosa missione, a Gordon viene offerta una carta di credito con nessun limite di spesa intestata a una società privata d'intelligence, oltre che 25 milioni di dollari al completamento dell'obiettivo. Il volume si chiude prima che Gordon prenda la sua decisione, ma visti i precedenti con il Joker non è difficile immaginare una risposta affermativa.



Ecco la sinossi della nuova serie targata DC Comics. "Mentre la polvere si deposita sull'Arkham Asylum e sui recenti tragici eventi, il Joker diventa l'uomo più ricercato al mondo e potenti forze si allineano per dargli la caccia. Ma dove si trova esattamente il Clown Principe del Crimine? Jim Gordoon sa da dove iniziare la caccia e gli viene dato il via libera per inseguirlo. Ma sarà disposto a pagarne il prezzo? E con quale scioccante rivelazione si giustificherà con Batman?".

Nel frattempo, in Batman Future State un sacrificio è la chiave per liberare Gotham. Le armi di un reparto della Batcaverna sorprendono Robin in Batman.