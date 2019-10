Batman potrà mai essere felice? Ecco la risposta dello scrittore Scott Snyder

Batman è uno dei supereroi più apprezzati al mondo, oltre ad essere la punta di diamante dell'Universo DC. Il protettore di Gotham, spesso soprannominato "Il Cavaliere Oscuro", ha saputo conquistare il cuore dei fan grazie alla sua incredibile tenacia, visto che, come ricorderete, si tratta di uno dei pochi supereroi senza poteri.

L'uomo pipistrello è un personaggio perennemente in lotta contro la corruzione e contro se stesso, un simbolo che, secondo molti, è figlio del tragico percorso intrapreso da Bruce Wayne dopo la morte dei suoi genitori. A tal proposito, lo scrittore Scott Snyder è intervenuto scrivendo un interessante post su Twitter, rispondendo alla domanda: "Batman potrà mai essere felice?".

Come potete vedere in calce all'articolo, Snyder ha dichiarato: "Questa domanda mi viene posta spesso, è la cosa strana è che per me la risposta è sempre stata "Si!". O per lo meno, non penso che Bruce sia mai stato scontento dell'essere diventato Batman. Nel corso della sua vita ha creato una famiglia ed ha dedicato la sua esistenza ha qualcosa in cui ha sempre creduto. Si tratta di una vita vissuta all'insegna del sacrificio. Credo che i suoi demoni siano più che altro figli dalla domanda "Batman è davvero utile?". Ci sono tante versioni del personaggio che adoro, ma questa è quella in cui mi ritrovo di più".

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'autore? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vogliate leggere qualcosa in più sull'uomo pipistrello, vi rimandiamo alle recenti news legate all'uscita del nuovo fumetto di James Tynion IV e al ritorno dell'imponente The Dark Knight Returns III.