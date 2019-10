Batman si prepara ad affrontare una letale coppia di antagonisti

Sembra che Batman stia per avere un lavoro fatto apposta per lui nel numero 1014 di Detective Comics. Si è cimentato in una battaglia contro Freeze nel corso di questo arco narrativo. L’ultimo capitolo ha visto il Crociato Incappucciato indossare una nuova e fantastica armatura per la battaglia con il suo gelido nemico.

Non sarebbe la prima volta in cui l’eroe ha dovuto trovare il modo per riscaldarsi in occasione dello scontro con Freeze. Tuttavia alla fine dell’ultimo capitolo, il cattivo disponeva di tutto ciò di cui avesse bisogno al fine di portare a termine uno dei suoi obiettivi più a lungo termine.

Un aspetto comunemente noto attinente al personaggio di Mr.Freeze, risulta essere la sua profonda devozione nei confronti della moglie Nora. Lo scienziato è intento a cercare con tutte le sue forze un rimedio per la sua malattia terminale e non si fermerà fin quando non sarà riuscito a rianimarla.

In seguito alla somministrazione di un composto sperimentale alla moglie, Freeze la vede reiniziare a muoversi, intenta a fare delle osservazioni. La moglie innanzitutto non è affatto felice che il marito abbia pensato di congelarla nell'attesa di trovarle una cura definitiva. Nora infatti dice al marito che gli sarebbe piaciuto vivere alle sue condizioni,piuttosto che essere nascosta in quel modo.

Nel momento in cui Victor rivela la sua insicurezza circa la buona riuscita del trattamento terapeutico, Nora va su tutte le furie. Un effetto collaterale dell’esperimento curativo prevede che la moglie debba indossare una sorta di elmetto come quello di una vecchia armatura appartenente a Freeze,nonostante ciò Nora si rifiuterà di farlo e questo le consentirà di respirare un secondo.

Victor descrive tutte le problematiche che ha affrontato per riaverla indietro. I due hanno messo da parte questa disputa per irrompere all'interno della Waynetech e poter rubare parte del vecchio lavoro di Freeze, al suo precedente titolare. Ora Nora si imbatte in Bruce Wayne e i due si riuniscono in un momento di piacere mentre lei ricorda come Wayne era solito supportare il suo lavoro. Tuttavia il marito, preso anche dalla gelosia le ricorda immediatamente quanto Wayne lo abbia messo in difficoltà nelle sue ricerche.

Successivamente Nora si esibisce in una danza dinanzi a suo marito. La pelle della danzatrice è ora blu come quella di Mr Freeze e il malvagio si gode lo spettacolo. Dopo che il tutto è terminato, i due vestiti allo stesso modo, si svelano alla città come i nuovi Mr e Mrs Freeze. Come se ciò non fosse abbastanza grave , il simbolo di una grande sciagura appare nel cielo notturno sopra Gotham, mentre i due si apprestano a terrorizzare la popolazione ancora ignara.

