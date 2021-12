Batman alle prese con Catwoman, l'Enigmista e Pinguino in una nuova miniserie

A Marzo 2022, Batman sarà protagonista di una miniserie in sei numeri intitolata Batman: Killing Time. In questa storia, ad opera dello sceneggiatore Tom King e degli artisti David Marquez e Alejandro Sánchez, il Cavaliere Oscuro dovrà vedersela con tre villain di rilievo: Catwoman, l'Enigmista e Pinguino.

L'obiettivo di DC Comics con Batman: Killing Time sembra quello di proporre ai lettori una storia che possa accompagnare l'uscita del prossimo film dell'Uomo Pipistrello, che condivide infatti con questo fumetto il cast di personaggi principali (a proposito, recentemente è stato pubblicato un trailer giapponese di The Batman).



Batman: Killing Time #1, la cui uscita è prevista per il 1 Marzo 2022, potrà vantare numerose variant cover (che proponiamo nella gallery in calce) ad opera degli artisti Kael Ngu, Alex Garner, Peach Momoko e Carlos D'Anda. In questo primo numero, i tre villain uniranno le forze per organizzare il più grande furto che Gotham City abbia mai visto, e l'obiettivo sarà un misterioso artefatto in possesso proprio di Bruce Wayne.



La sinossi pubblicata da DC Comics anticipa anche la possibilità di assistere a più di un doppio gioco da parte dei protagonisti della storia. In ogni caso, oltre all'uscita del film The Batman e della miniserie Batman: Killing Time, Marzo 2022 vedrà anche il ritorno di Batman Beyond in un fumetto appartenente all'universo di Batman: White Knight.