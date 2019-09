Batman, presentato il nuovo team al lavoro sul fumetto DC: 'Sorprese? Tornerà Nightwing'

Come anticipatovi pochi mesi fa, il talentuoso Tom King abbandonerà definitivamente il fumetto di Batman dopo la pubblicazione del numero 85, ormai prossimo all'uscita. A tal proposito, durante l'evento tenutosi al Barnes and Noble di Union Square, DC Comics ha presentato il nuovo autore che completerà gli ultimi 15 capitoli: James Tynion IV.

Tynion non è certo nuovo nell'ambiente, viste le sue esperienze passate con Batman e l'attuale lavoro su Justice League Dark e Justice League. Ad affiancarlo ci sarà l'artista Tony Daniel, punta di diamante dei lavori DC e disegnatore di alcuni fumetti del calibro di Spawn, Deathstroke, Teen Titans e Flash. Completano il team Danny Miki e Tomeu Morey.

Riguardo al passaggio del testimone, Tynion ha dichiarato: "In passato ho lavorato su Batman Eternal, Detective Comics e addirittura su Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles, ma il mio più grande desiderio è sempre stato quello di poter lavorare su un fumetto incentrato al 100% sul personaggio di Bruce Wayne. Voglio andare a fondo, cercherò di superare i miei limiti e scrivere una storia che racconti della terrificante bellezza di Gotham e che scavi a fondo sull'indole tutti i criminali che la popolano, compresi i grandi nemici del pipistrello".

Tom King d'altro canto ha annunciato che lavorerà su una nuova serie di 12 numeri incentrata su Batman e Catwoman, pronta a debuttare ad inizio 2020.

James Tynion, in conclusione, ha anche annunciato che a partire dal numero 86 verrà gradualmente reintegrato Nightwing, l'ex apprendista di Batman. Nella storia raccontata da King, Dick Grayson soffre di amnesia e si ritrova attualmente in uno stato confusionario. Possiamo dunque prepararci per il ritorno del tanto apprezzato difensore di Blüdhaven.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che in occasione del Batman Day è stata recentemente annunciata l'uscita di The Dark Knight Returns 3, dunque non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!