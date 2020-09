Batman: presto Gotham City perderà un altro supereroe

L'ultimo grande evento dedicato al mondo di Batman , Joker War, ha portato enormi cambiamenti nella vita di tutti i membri della Bat-Famiglia, e per ora il personaggio ad aver subito più danni è la giovane Barbara Gordon, che veste i panni di Batgirl.

Nel 49esimo volume di Batgirl l'anarchia portata dal Principe del Crimine è dilagata in tutta Gotham City, e in seguito ad alcuni tragici eventi, abbiamo visto un crollo emotivo di Batgirl, che ha seriamente pensato di rinunciare per sempre al costume.

Il numero si apre con un'inquietante scoperta da parte di Gordon: sparse per la città sono state trovate diverse donne uccise, che hanno però in comune sia il colore rosso dei capelli, sia il costume di Batgirl. Quando viene rivelato il nome della prima vittima, Marley Evans, tutti gli abitanti di Gotham City rimangono sconvolti, pensando che la supereroina sia davvero morta. Barbara approfitta dunque di questa situazione per mantenere un basso profilo, e cercare di capire cosa sia veramente successo.

Gli indizi sul killer portano Batgirl in un edificio diroccato, dove trova, con non poca sorpresa, il suo fratellastro James Gordon Junior. Successivamente vediamo Barbara spostarsi in un faro di Gotham, dove comprende che è stato proprio James a commettere gli omicidi, anche se non riesce a ricordare nulla, a causa del suo disordine dissociativo della personalità.

I motivi dietro le azioni di James, come rivela lui stesso, sono due: salvare sua sorella dal regime di terrore imposto da Joker, che richiede un suo continuo intervento, e tornare ad avere le attenzioni dell'intera famiglia, rubate troppo spesso dall'interesse per Batgirl. Dopo un'accesa discussione tra i due riguardo il comportamento del killer, James decide di suicidarsi, buttandosi dal faro.

Giunto sulla scena, il Commissario Gordon incolpa la stessa Batgirl di aver ucciso suo figlio, cosa che sconvolge completamente la donna. Fuggita grazie ad una bomba fumogena, Barbara si ritrova in lacrime sotto la pioggia, colpita dalle parole del padre, e decide infine di non voler più continuare questa vita così opprimente. Potete trovare la tavola conclusiva in fondo alla pagina.

Ricordiamo che c'è stato un grande ritorno in Batman 99, e che la serie Batman Beyond finirà con il volume 50.