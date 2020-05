Batman: la preview del capitolo 93 anticipa il primo scontro tra Punchline e Harley Quinn

La speciale anteprima del capitolo 93 di Batman anticipa lo scontro tra Harley Quinn, celebre ex fidanzata di Joker, e la nuova fiamma Punchline. Purtroppo la preview di DC mostra anche l'esito del combattimento e di conseguenza, per non rovinarvi la sorpresa, ci limiteremo a mostrarvi la prima, meravigliosa immagine in cui le due iniziano lo scontro.

La sinossi del nuovo capitolo è stata così descritta da DC Comics: "Batman si trova costretto a sventare il diabolico piano di The Designer in un epico climax! Nell'ultimo anno il pipistrello ha perso molto più di quanto avrebbe mai potuto immaginare, e ora si prepara ad affrontare una sfida che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Ma non è finita, perché all'orizzonte sta per nascere un problema ancora più grande. La Joker War sta per arrivare, e Gotham cambierà per sempre".

In questo contesto ci sarà spazio anche per Harley Quinn, pronta ad affrontare una Punchline sempre più ostinata a finire una volta per tutte l'ex fidanzata di Joker. In calce potete dare un'occhiata alla prima fase della battaglia, in cui entrambe sfoggiano un'impressionante atleticità. Nel caso in cui foste curiosi di sapere il risultato del faccia a faccia, potete cliccare sopra il link di Comicbook reperibile in basso e scoprirlo da voi.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di leggere il prossimo capitolo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che DC Comics ha recentemente parlato del nuovo arco narrativo di Batman, svelando la data di inizio della sopracitata Joker War.