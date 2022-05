Batman, le prime pagine della run di Chip Zdarsky si mostrano in una preview

Nonostante manchino ancora circa due mesi al debutto della nuova run di Batman a cura di Chip Zdarsky e Jorge Jiménez, DC Comics ha pubblicato una preview contenente le prime cinque pagine di Batman #125, il primo numero del nuovo corso delle avventure del Cavaliere Oscuro.

Grazie alla preview, scopriamo che la run si aprirà con l'intervento di Batman in una negoziazione di ostaggi. Nonostante il protettore di Gotham riesca facilmente ad avere la meglio sul criminale, scopre di essere arrivato troppo tardi per salvare gli ostaggi.



Attraverso alcune dichiarazioni dello sceneggiatore, sappiamo che la serie vedrà il debutto di un nuovo villain chiamato Failsafe, che rappresenterà "il Doomsday di Batman". Nel corso della run, inoltre, Tim Drake tornerà a vestire i panni di Robin.



"Tim è, secondo me, il Robin che si è impegnato di più per diventare Robin", ha dichiarato Zdarsky. "Non voglio dire che gli altri non si siano impegnati, ma è stata la missione di Tim sin dall'inizio. Bruce ha un grande rispetto per il suo lavoro, anche se non lo mostra spesso, ed è orgoglioso dell'uomo che è diventato. E Tim sarà sempre il Robin che ha più a cuore lo stato mentale di Batman".



Batman #125 arriverà nelle fumetterie americane il 5 Luglio 2022. Prima di lasciarvi alla preview in fondo all'articolo, potrebbe interessarvi scoprire che ha avuto inizio su Spotify l'audio serie Batman Un'Autopsia con Claudio Santamaria nel ruolo di Bruce Wayne.