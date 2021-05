Batman: il principe pagliaccio del crimine torna con la serie Joker Presents: A Puzzlebox

Nel corso della settimana la casa editrice DC Comics ha annunciato una nuova miniserie che inizierà a partire dal mese di agosto e si protrarrà per sette volumi. Scritta da Matthew Rosenberg e disegnata da Jesus Merino, Joshua Hixon e Ulises Arreola The Joker Presents: A Puzzlebox si concentrerà su diversi racconti del Principe del Crimine.

L'incipit della serie è il ritrovamento da parte del dipartimento di polizia di Gotham City, di una scatola magica contenente un cadavere. Gli agenti cominciano immediatamente ad interrogare i diversi assassini che sono riusciti ad imprigionare, tra cui ovviamente si trova il sorridente Joker. Il nemico per eccellenza di Batman si mostra da subito più che divertito nel parlare con la polizia, e saranno i dettagli e le informazioni che darà nel corso dei racconti riguardanti i suoi compagni di cella, che aiuteranno i lettori a capire chi è il responsabile di quell'omicidio.

Ad agosto sarà disponibile acquistare il primo volume in versione fisica della serie, mentre dal 7 giugno i capitoli verranno pubblicati in formato digitale, con tanto di dettagli, indizi e approfondimenti che appariranno anche nel Director's Cut: Bonus Box, edizione che racchiuderà tutta l'opera. In calce potete vedere la copertina del primo volume, disegnata da Chip Zdarsky.



"Si tratta di una storia davvero strana e divertente" ha commentato l'autore Rosenberg, prima di continuare con "È diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai fatto, e forse da qualsiasi altra cosa sia stata mai fatta. Le mie fantastiche editor, Katie Kubert e Liz Erickson meritano un grande merito per aver aiutato a creare e direzionare un racconto così caotico. Ma quando si comprende l'obiettivo e il senso di ciò che abbiamo pianificato, so che sarete d'accordo con noi nel dire che ne è valsa la pena."

