Batman: è tutto pronto per il debutto di Punchline, la nuova fidanzata di Joker

La nuova villain di Gotham City è pronta a complicare la vita dell'uomo pipistrello. James Tynion IV non ha alcuna paura di rischiare, lo ha già dimostrato più volte in questa serializzazione, e sta preparando con perizia e attenzione i prossimi dettagli della nuova saga, a cominciare dalla nuova fidanzata di Joker.

Se in Birds of Prey Harley Quinn ha intrapreso una nuova strada, lontano dal suo amato, altrettanto sta per fare l'iconico antagonista del franchise. L'89° numero di Batman, che debutterà il 14 febbraio, annuncerà una piacevole sorpresa ai fan. La nuova ragazza di Joker, infatti, farà la sua prima apparizione proprio in quel numero, seppur con un brevissimo assaggio.

Ad ogni modo, maggiori dettagli sul personaggio arriveranno invece con la terza uscita di Year of the Villain: Hell Arisen, la settimana appena seguente. L'arco narrativo intitolato "Joker War" svilupperà notevoli spunti interessanti, non ci resta dunque che attendere le prime novità in merito alla saga. Ad ogni modo, non potevamo non allegarvi in calce alla notizia la prima breve apparizione di Punchline nel mondo comics, nonché la meravigliosa variant cover del 94° numero realizzata dal talentuoso artista Stanley Artgem Lau.

E voi, invece, cosa ne pensate del design di questo personaggio, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ammirato la splendida copertina di Wonder Woman 750 realizzata sempre dal solito Artgem.