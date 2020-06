Batman: i prossimi numeri vedranno il ritorno di un vecchio alleato

Il numero 95 di Batman darà inizio all'arco narrativo "Joker War", che getterà Gotham - per l'ennesima volta - in un tumulto criminale. Questa volta però, il Cavaliere Oscuro non sarà da solo nella sua battaglia, ma farà coppia con una vecchia conoscenza - Dick Grayson.

Sappiamo che Grayson ha perso i suoi ricordi dopo aver ricevuto un proiettile alla testa, e da allora la Corte dei Gufi e perfino il Joker hanno tentato di interferire con la sua vera identità. In attesa che Grayson recuperi i suoi ricordi, Batman si affiderà all'aiuto di Harley Quinn.

Al Cavaliere Oscuro è stata iniettata una dose massiccia di una nuova tossina sperimentale del Joker, scatenandogli delle visioni terrificanti, e Harley avrà il compito di proteggerlo non solo dal Principe del Crimine ma anche dal suo nuovo braccio destro - Punchline.

Finalmente, nel numero 99 della pubblicazione, in arrivo il 15 Settembre, assistiamo a un ritorno in grande stile da parte di Nightwing. Batman, infatti, realizza che se vuole davvero vincere questa guerra dovrà fare squadra con uno dei migliori.

I numeri 98 e 99 di Batman sono scritti da James Tynion IV e disgnati da Jorge Jiménez, con le cover a cura di David Finch, Jiménez, Francesco Mattina.

La preview del capitolo 93 di Batman anticipa il primo scontro tra il Cavaliere Oscuro e Punchline. Lo storico scrittore di Batman, Dennis O'Neil, ci ha lasciato all'età di 81 anni.