Batman protagonista di una nuova serie dal co-creatore di The Boys

DC Comics ha annunciato una nuova serie limitata che vedrà il Cavaliere Oscuro protagonista di una storia realizzata da Gary Whitta (autore del soggetto di Rogue One: A Star Wars Story) e da Darick Robertson (co-creatore di The Boys). La serie, intitolata Batman: Fortress, verrà raccontata in otto numeri pubblicati a partire da Maggio.

Mentre in una miniserie ambientata nel passato DC aggiorna le origini di Bruce Wayne, in Batman: Fortress, il Cavaliere Oscuro si troverà, nel presente, a fronteggiare un'invasione aliena in assenza di Superman, che si è reso irreperibile. Radunando la Justice League, Batman sarà costretto ad assediare la Fortezza della Solitudine nella speranza di avere la meglio sulla minaccia aliena.



"È la prima volta che ho l'occasione di collaborare nuovamente con Gary Whitta dai tempi di Oliver, che abbiamo co-creato. Questa volta, per DC, siamo al lavoro su uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi", dichiara Robertson. "Mi sto divertendo un mondo a illustrare questa serie e avendo come guida il mio amico Ben Abernathy, l'originale editor di The Boys, si tratta del progetto dei miei sogni, pieno di colpi di scena e soprese pensate per i lettori!".



"È sempre stato il mio sogno quello di scrivere una storia veramente epica di Batman, che tragga ispirazione dagli angoli più oscuri e inaspettati dell'Universo DC", aggiunge Whitta. "L'opportunità di poter collaborare nuovamente col mio amico Darick Robertson rende il tutto ancora più bello. Spero che insieme faremo giustizia ad alcuni dei personaggi DC più iconici, allo stesso tempo reinventando tutto ciò che pensate di sapere su di loro...".



Batman: Fortress #1 (di 8) verrà pubblicato il 24 Maggio 2022. In calce condividiamo le cover principali dei primi due numeri, realizzate da Robertson, e le due variant del primo numero, realizzate dallo stesso Robertson e dall'artista Doaly. Nel frattempo, Michael Keaton è tornato ad essere Batman in un video dal set di Batgirl.