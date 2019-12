Anche Batman riceve i regali da Babbo Natale, la rivelazione arriva dal social DC Comics

Batman è un personaggio cupo, che vive prevalentemente nell'oscurità e si presta spesso a toni tutt'altro che gioiosi. Grazie alla pletora di oggetti che possiede, combatte il crimine di Gotham City ogni giorno, passando ad affrontare antagonisti come Mr. Freeze al Joker. Alcune di queste armi però sembrano essere un regalo molto speciale.

Nell'ultimo tweet della DC Comics, è stato rivelato ai lettori la provenienza di alcune delle armi e mezzi di Batman. In vista del Natale infatti sono fioccate le domande sul fatto se Batman ricevesse o no i regali da Babbo Natale, e la casa editrice non poteva esimersi dal rispondere.

La vignetta che potete osservare in calce dimostra che Batman è sulla lista dei bambini buoni di Babbo Natale e, pertanto, in questo 2019 ha ricevuto una nuova Batmobile con tanto di fiocco rosso e chiavi in mano. Jim Lee è l'autore di questa illustrazione simpatica in cui un Babbo Natale sulla renna sfreccia via sul fondo, lasciando l'Uomo Pipistrello attonito. Chissà come avrà fatto a portare un regalo così voluminoso sulla slitta.

Dal prossimo anno, nella storia di Batman cambieranno molte cose. Il prossimo autore, John Ridley, sembra aver infatti previsto dei particolari sviluppi per il numero di agosto 2020.