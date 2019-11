Il Batman che Ride ritorna e conduce un famoso eroe tra i villain

Il Batman che Ride è uno dei più inquietanti cattivi introdotti nell'universo DC Comics. Proveniente da una realtà alternativa, il personaggio è una combinazione tra Batman e Joker e ha conquistato i fan col tempo, tanto da apparire in diverse testate come quella di Batman, di Superman e della Justice League.

E con l'evento "Year of the Villain" sta per dare il suo meglio. Nel crossover, infatti, Batman che Ride sta assemblando la propria armata, apparendo nel numero 1 di The Infected: King Shazam. Attenzione spoiler sul numero pubblicato dalla DC Comics questa settimana dal prossimo paragrafo.

Negli ultimi numeri di Batman/Superman, alcuni eroi si sono addentrati nei piani del Batman che Ride, cercando di scoprire quali personaggi sono stati infettati dall'agente dormiente che li pone sotto il controllo del villain sorridente. Tra questi potenti individui infetti è presente la versione cattiva di Captain Marvel, ovvero Shazam.

Billy Batson ha instaurato un nuovo status quo riuscendo a battere ogni divinità incontrata nell'universo. Dopo aver sconfitto Rao e Atlus, si è diretto verso la battaglia con Ares, affiancato da Mary Marvel, ma quest'ultima ha una debolezza: la propria estrema compassione. Captain Marvel sconfigge la sorella, sfruttando lo stesso batarang che è stato usato per infettare Shazam.

Mary Marvel quindi si unirà alle forze del male, in una storia che proseguirà con "Year of the Villain: Hell Arisen" e nelle future uscite di Batman/Superman.