Batman: ripercorriamo le origini della regola 'Batman non uccide'

Batman è stato coinvolto in affari loschi e situazioni estremamente pericolose nel corso delle sue innumerevoli storie, e pur dovendo affrontare avversari senza scrupoli cerca di seguire un’unica regola: non uccidere nessuno. Una scelta morale che non era però presente nelle prime storie del Cavaliere Oscuro.

La Golden Age ha infatti rappresentato un periodo piuttosto sregolato, non solo per Batman, ma per molti dei supereroi sia DC che Marvel, e Bruce Wayne non si faceva problemi a uccidere, anche in maniera piuttosto teatrale alcuni antagonisti minori. Come molti di voi ricorderanno Batman era solito portare con sé una pistola, e l’intenzione iniziale sembrava quasi voler creare un supereroe molto vicino alla figura del detective hard boiled. Idea accantonata molto presto per favorire la creazione di una base più positiva riguardo il personaggio.

Fino a Detective Comics #33, del 1939, infatti, Batman soleva uccidere i nemici, incarnando alla perfezione la brutalità degli eroi della Golden Age e il connubio tra supereroe e detective tormentato. Tuttavia, l’incredibile popolarità raggiunta dal personaggio, e l’aggiunta di figure più positive, e colorate, al suo fianco, come Robin e altri membri della Bat-Family, portarono anche moltissimi bambini a leggere i fumetti di Batman. Un cambiamento di target ha quindi richiesto un cambiamento dei modi, e della moralità, del personaggio.

Fu l’editor Whitney Ellsworth a comprendere come rivoluzionare il modus operandi di Batman e inserire la regola del non uccidere, rendendo così più accessibili le storie del supereroe di Gotham anche ai lettori più piccoli. Quando Bob Kane e Bill Finger crearono il personaggio di Joker, apparso in Batman #1 del 1940, capirono che era importante stabilire dei villain ricorrenti nelle avventure di Batman, e quindi continuare a rispettare il percorso voluto da Ellsworth.

Senza l’editor di quegli anni molto probabilmente non avremo i supereroi come li conosciamo oggi, in particolare modo Batman e Superman, dato che anche l’ultimo figlio di Krypton tendeva ad uccidere i suoi nemici nei primi anni delle sue avventure cartacee. Diteci se conoscevate questi dettagli sulla storia di Batman nei commenti. In conclusione, vi lasciamo all’inaspettato destino di un vecchio nemico del Crociato Incappucciato.