Batman: rivelato l'antagonista principale della nuova serie del Cavaliere Oscuro

Il celebre autore James Tynion IV ha rivelato alcuni dettagli molto interessanti riguardo la nuova serie dedicata alle avventure del Cavaliere Oscuro, soprattutto inerenti al personaggio di Jonathan Crane, ovvero Spaventapasseri, che pur essendo apparso in molte storie di Batman non ha mai ricevuto un approfondimento adeguato.

In una recente intervista con Newsrama, è stato chiesto a Tynion se potesse rivelare qualcosa in anticipo riguardo la testata prevista per il 2021, e ha risposto con le seguenti parole: "Onestamente, la cosa riguardo la quale sono più emozionato per l'arrivo del 2021 è che sono finalmente in grado di mettere al centro della storia uno dei miei villain preferiti." Oltre ad aver confermato l'identità del villain in questione, Tynion ha ammesso di aver grandi piani in mente, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia.

Spaventapasseri è uno dei primi antagonisti ad essere apparsi nelle pagine di Batman, apparso per la prima volta in World's Finest Comics #3 in 1941, e le premesse della nuova serie hanno interessato da subito sia i fan di vecchia data sia i novizi. Tynion ha infatti detto: "Ho sempre provato a scrivere per catturare l'attenzione di qualcuno che prende per la prima volta un numero casuale durante una storia di Batman, e pensare immediatamente che quel volume sia pieno di personaggi accattivanti e un immaginario emozionante - provare quindi a conquistarli con frammenti della mitologia di cui hanno sentito parlare, ma senza mai esserne entrati in contatto."

La serie in questione non riguarderà naturalmente solo Spaventapasseri, ma si concentrerà anche in storie innovative e inedite con una particolare attenzione a tutti i membri della Bat-Family, riprendendo alcuni nemici dagli eventi Future State. Ricordiamo che Harley Quinn ha ottenuto un nuovo costume, e vi lasciamo scoprire chi è l'erede dell'Uomo Pipistrello e nuovo eroe di Gotham City.