Batman: Robin si prepara al primo appuntamento con il suo nuovo fidanzato

Dopo il ciclone venutosi a creare qualche tempo fa, in Batman: Urban Legend #10 Robin è ora pronto al suo primo appuntamento ufficiale con un ragazzo. Ecco come DC Comics continuerà il viaggio del ragazzo meraviglia nella comunità LGBTQ.

Scritto da Meghan Fitzmartin e illustrato da Belén Ortega, il decimo volume di Batman: Urban Legends riprenderà finalmente le vicende lasciate in sospeso dal capitolo “Sum of out Parts”. Nella storia a tema festivo “A Carol of Bats”, che si svolge all’indomani di Fear State, il major event in cui Batman è attualmente coinvolto, Tim Drake affronta finalmente la sua nuova storia d’amore con Bernard Dowd. Per scoprire come andrà a finire il primo appuntamento tra i due, però, occorre attendere il 14 dicembre 2021, data d’uscita dell’albo a fumetti.

Nella storia precedente, il terzo Robin si era riunito con il suo vecchio compagno di classe Bernard, che non vedeva da diversi anni. Dopo aver sconfitto un gruppo di cultisti che si faceva chiamare i Mostri del Caos, Tim ha trovato il coraggio per chiedere un appuntamento al ragazzo, svelando così al mondo intero la sua bisessualità e la sua appartenenza alla comunità LGBTQ. Infatti, Tim Drake è stato protagonista anche di una relazione amorosa con Stephanie Brown, parte della Bat-Family in qualità di Batgirl e Robin.

A proposito, sapete che di recente anche Superman ha fatto coming out? Vi lasciamo alla sorprendente rivelazione sul grado di parentela tra Batman e Superman.