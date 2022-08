Batman: la nuova run di Detective Comics riscrive le origini dell'Arkham Asylum

Detective Comics #1062, testata storica tra le cui pagine nel maggio del 1939 ha debuttato Batman, ha segnato l’inizio di una nuova era per il Cavaliere Oscuro. Lo sceneggiatore Ram V. e l’artista Rafael Albuquerque in appena due volumi sono riusciti a cambiare dei dettagli piuttosto rilevanti, tra cui le origini del manicomio di Arkham.

Una delle modifiche particolarmente apprezzate dal pubblico è stato il cambio di stile di Due Facce, e in qualche modo l’antefatto della nascita dell’Arkham Asylum è legato agli aggressori di Harvey Dent. Conosciuti col nome di Orgham questi individui sono profondamente legati a Gotham, e hanno giocato un ruolo decisivo nel passato della città, in quanto, cambiarono nome diversi secoli fa.

Gli Orgham divennero Arkham, e come molti di voi sapranno, a costruire il famoso manicomio fu Amadeus Arkham, centrale in molte storie e nel videogioco Batman: Arkham Asylum che ha lanciato la fortunata serie targata Rocksteady. Ora, il gruppo intende prendere il controllo della terra che tecnicamente appartiene a loro, e per quanto non sia ancora chiaro cosa intendano fare con i criminali presenti nella struttura, potrebbero aver voluto il ritorno di Due Facce per metterlo alla loro guida.

Non si tratta di una completa riscrittura delle origini dell’Arkham Asylum, ma in qualche modo i nuovi autori hanno voluto espandere la storia dietro la famiglia Arkham, e ciò potrebbe portare in futuro a possibili storie riguardanti da vicino altri membri degli Orgham. Diteci cosa ne pensate nei commenti.