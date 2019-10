Batman è salito sul ring, sta per diventare un lottatore di MMA?

Il personaggio di Bruce Wayne è sempre stato poliedrico per il modo in cui si comporta senza maschera ma anche mentre indossa i panni di Batman. L'Uomo Pipistrello negli anni è stato infatti anche investigatore e protagonista di storie più miti dove il menare le mani era solo di contorno. Ma sembra che nei prossimi numeri non sarà così.

Tom King ha dato su Batman diverse informazioni tramite il suo account Twitter sugli sviluppi del personaggio e le storie in previsione. Anche stavolta ha deciso di condividere un tweet che potete osservare in calce.

Batman ha deciso di allenarsi in Dark Knight e, per farlo, sale sul ring ottagonale. Nei prossimi numeri arriverà quindi una versione da lottatore MMA di Bruce Wayne, che dovrà affrontare un misterioso avversario. L'immagine condivisa da Tom King ci mostra un Batman privo di tuta e mantello, con indosso soltanto le mutande da atleta e la sua iconica maschera da pipistrello.

La storia di Batman sta per giungere alla fine, col numero 80 che si sta avviando sempre più alla fine programmata da Tom King. Catwoman e Batman si devono occupare di Bane, che questa lotta libera sul ring di MMA serva al Pipistrello per sperimentare tecniche che possano mettere al tappeto il villain?

Recentemente, in rete è rispuntata una lettera di Stephen King che ringrazia Miller di non aver fatto morire Batman.