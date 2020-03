Batman: scopriamo l'abilità del nuovo antagonista di Gotham

In seguito ai tragici eventi dell'arco narrativo più recente di Batman, la città di Gotham dovrà fronteggiare un nuovo antagonista, The Designer, il quale è in possesso di capacità uniche in grado di impensierire sia il Cavaliere Oscuro che l'incolumità dell'intera metropoli.

Nel numero 90 della pubblicazione, Catwoman si riunisce con Pinguino, Joker e l'Enigimista, ed è in questa circostanza che veniamo a conoscenza della temibile abilità del nuovo villain. Designer, come accennavamo prima, non dispone di un potere tradizionale, è semplicemente un esperto nella progettazione dei crimini.

Durante la riunione, viene raccontato un vecchio duello mentale tra il villain e un certo detective, con quest'ultimo costretto alla follia a causa delle imprevedibili macchinazioni del suo avversario. The Designer vuole imprimere la sua perversa mentalità nelle menti dei suoi alleati, allo scopo di mettere a segno la più grande rapina che la storia abbia mai conosciuto:

L'influenza della sua retorica magnetizza anche Catwoman:

"Immagina se un giorno passassi dal rubare un grosso rubino da un museo ad impossessarmi della ricchezza di una delle più grandi compagnie del pianeta. Senza un passo intermedio. Nessun accenno al salto. Non mi vedresti mai arrivare, e non saresti mai in grado di fermarmi. E mi sono sentita così potente, in quel momento, come se avessi già il denaro in tasca".

Ha avuto lo stesso effetto sul Pinguino e l'Enigmista. Sono usciti dai rispettivi colloqui con un bagliore sul viso, descrivendo le strategie dei loro crimini. Pinguino parlava di un gioco di conchiglie formato da assassini, che sarebbero finiti con lui nell'ufficio del sindaco. L'Enigmista accennava a una specie di labirinto tecnologico che avrebbe paralizzato le forze dell'ordine della città".

