Batman: scopriamo i dettagli del sequel perduto di Arkham Asylum firmato Grant Morrison

Grant Morrison, uno degli autori più affermati nel panorama dei comics americani, ha dichiarato nel 2017 di aver cominciato la stesura della storia sequel della graphic novel appartenente all’universo di Batman , Arkham Asylum: Una Folle Dimora in un Folle Mondo, pubblicata nel 1989.

Riconosciuta come una delle migliori storie mai realizzate con protagonista il Crociato Incappucciato, che ha venduto ben 600mila copie in tutto il mondo, la community si è mostrata da subito entusiasta di questo sorprendente ritorno promesso da Morrison, che però si è allontanato dal progetto per dare spazio ad altri lavori.

Stando a quanto affermato dallo scrittore nel 2017, il sequel partirebbe dalle premesse del numero 666 della serie regolare, dove il figlio di Bruce, Damian Wayne, ha deciso di vestire i panni di Batman. Lo stesso Morrison aveva affermato: “Ho scritto circa 26 pagine, che ho dovuto accantonare per la quantità di tempo che mi stava prendendo la mole di lavoro per la televisione. Ma ancora penso “mai dire mai”, in fondo quelle 26 pagine erano abbastanza buone. E mi è piaciuto lavorare al fianco di Chris Burnham, per la breve storia apparsa su Detective Comics 1027.”

Commentando poi la storia in sé ha detto: “È molto diversa dall’originale. È più simile ad una cosa alla Philip K. Dick.” Sappiamo che Arkham Asylum è un’opera caratterizzata da un forte simbolismo che pervade le splendide tavole disegnate da Dave McKean, e riportare i lettori in quella stravagante e interessante atmosfera non è sicuramente un compito semplice.

Considerati i 3 anni ormai passati da tali dichiarazioni, possiamo aspettarci che la seconda parte di Arkham Asylum non venga pubblicata, almeno per ora, visto il totale coinvolgimento di Morrison in programmi televisivi come The Invisibles e Happy!. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Avreste voluto vedere un seguito di una storia così importante con un protagonista diverso? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qui sotto.

