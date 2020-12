Batman: scopriamo il nuovo sorprendente partner di Nightwing

Dopo numerose vicissitudini, Dick Grayson si è finalmente riunito alla Bat-Family ed è tornato a indossare il costume nero e blu di Nightwing. Tuttavia, il partner di Batman non è tornato solo, con se ha portato un sorprendente sidekick.

La DC Comics ha recentemente rivelato che un team creativo guidato dallo scrittore Tom Taylor e l'artista Bruno Redondo si occuperà di una nuova serie su Nightwing. Dick Grayson dovrà adattarsi a una città che cambierà improvvisamente da cima a fondo. Ma a cambiare non sarà solo la città.

Un'anteprima del volume in uscita a marzo 2021 presenta ai lettori il nuovo insospettabile partner dell'eroe di Bludhaven, un cucciolo. Il cagnolino in questione viene salvato da Nightwing, il quale scaccia diversi teppisti che lo stavano maltrattando. Quando Dick Grayson si toglie il guanto e accarezza il cucciolo, lui gli morde la mano, ma Nightwing lo coccola e lo porta via con sé. Che ne pensate di questo nuovo duo?

"Nonostante lo abbia ucciso due volte, sono sempre stato un grande fan di Nightwing", ha detto Tom Taylor. "E non potrei essere più entusiasta di lavorare su un eroe che ho sempre considerato un A-list della DC. La nostra serie lo dimostrerà. Si tratta di rimettere Dick Grayson su quel piedistallo che gli appartiene. Lo metteremo alla prova in un modo completamente nuovo, esploreremo come Dick reagirà di fronte a difficoltà impossibili. E nel primo numero gli si presenterà un'opportunità che gli cambierà la vita".