Batman: scopriamo le origini del misterioso antagonista 'The Designer'

All'interno del numero 90 di Batman sono state rivelate le origini del misterioso antagonista, "The Designer". Un personaggio sino a questo momento sconosciuto al Cavaliere Oscuro, ma che abbiamo l'occasione di conoscere attraverso la dettagliata ricostruzione di Catwoman.

The Designer arrivò nella città di Gotham nel periodo in cui Bruce aveva iniziato da poco la sua crociata contro la criminalità, nelle vesti di Batman, stabilendo immediatamente dei contatti con i pezzi grossi della malavita: Joker, Pinguino Catwoman e l'Enigmista.

Il villain offrì loro la possibilità di migliorare drasticamente le proprie strategie criminali, promettendo di portarli a un livello di esperienza tale da diventare praticamente inarrestabili. Il gruppo di villain fu persuaso proprio grazie a un preciso racconto da parte di The Designer, che testimoniava le sue incredibili abilità contro un misterioso detective.

I due avrebbero ingaggiato uno scontro mentale per circa vent'anni, durante i quali ciascuno tentava di sopraffare l'altro in un infinito duello fatto di continui botta e risposta. Arrivò un momento, però, in cui sia il villain che il detective avevano raggiunto una fase di stallo, ed è in questa circostanza che Designer dimostrò il suo genio riuscendo a fregare il suo avversario con una trovata vincente.

Non è chiaro di che tipo di piano si trattasse, e soprattutto non abbiamo modo di sapere chi sia questo fantomatico detective di cui fa menzione. Ciò che è certo, è la sua volontà di servirsi della sua temibile abilità di stratega criminale per mettere a segno il suo più grande colpo, la rovina di Bruce Wayne.

In un precedente articolo, abbiamo approfondito il potere del nuovo antagonista di Batman. Prossimamente tornerà in auge Batman: The Animated Series, questa volta in un'inedita trasposizione fumettistica.