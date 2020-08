Batman: scopriamo insieme la paradossale nascita del Robin King

L’evento Dark Nights: Death Metal sta ponendo delle interessanti basi narrative per il futuro del multiverso DC Comics, e al contempo sta profondamente cambiando molti personaggi rilevanti nella serie di Batman , e l'arrivo di nuovi nemici al fianco del terribile Batman che Ride, non fa che presagire degli sviluppi negativi.

Il Robin King, questo è il nome del braccio destro dell'ibrido tra Joker e il Cavaliere Oscuro, e nella seconda parte del volume speciale Dark Nights: Death Metal - Legends of the Dark Knights, ci vengono presentate le sue origini.

Seguendo la narrazione di Alfred Pennyworth, maggiordomo della famiglia Wayne, riviviamo alcuni dei momenti più importanti nella vita di Bruce Wayne. Soffermandosi inizialmente sull'infanzia di Bruce, Alfred si mostra molto preoccupato per le attitudini del bambino, che si diverte a torturare animali e a fare cose potenzialmente pericolose per gli altri.

La sorpresa più grande arriva però quando si passa alla descrizione della notte in cui Thomas e Martha Wayne morirono. Usciti dal cinema e diretti verso casa, Bruce e i suoi genitori passano per Crime Alley, dove si imbattono in un criminale. Bruce lo uccide, colpendolo velocemente alla giugulare, per poi prendergli la pistola e sparare ai suoi genitori, ancora terrorizzati da ciò che ha fatto il figlio.

Fingendosi disperato Bruce verrà accompagnato nella sua villa dalla polizia, e una volta lì discuterà con Alfred del suo patrimonio. Arriva intanto il Commissario Gordon, che sospettoso del comportamento di Bruce, viene ucciso da quest'ultimo con una freccia. Viste le intenzioni del maggiordomo, che in preda al panico ha quasi rivelato tutto a Gordon, Bruce lo segue, e dopo aver indossato un costume, lo uccide, dichiarandosi il Robin King.

Una scelta da parte degli autori che rende questa versione di Bruce Wayne forse una delle più pericolose e imprevedibili. Ricordiamo che un nuovo personaggio ha debuttato in Joker War, e che l'autore della trasposizione manga di Batman Jiro Kuwata è venuto a mancare di recente.