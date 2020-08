Batman: il secondo numero della serie Tre Joker mostra un ritorno dal passato di Bruce

È da poco stato pubblicato il primo volume dedicato alla nuova serie dell'universo di Batman , i Tre Joker, e visto l'incredibile successo ottenuto, DC Comics ha deciso di mostrare, con una piccola preview, gli eventi del secondo numero, in uscita il 29 settembre.

Dopo i sanguinosi eventi che hanno segnato le tavole finali del volume precedente, vedremo il Cavaliere Oscuro, Batgirl e Cappuccio Rosso lavorare al fianco del dipartimenti di polizia di Gotham City per scoprire il mistero dietro i tre Joker.

Di seguito riportiamo una piccola anticipazione del secondo volume: "Mentre Batman e Batgirl seguono degli indizi, che sembrano unire i tre Joker con qualcuno proveniente dal passato del Cavaliere Oscuro, Cappuccio Rosso rimane coinvolto in una situazione pericolosa, e cerca di uscirne senza i suoi alleati. Batman: I Tre Joker continua il suo percorso nella definitiva analisi del pagliaccio Principe del Crimine, e del suo perenne confronto con Batman. Preparatevi per il secondo capitolo di uno dei più terrificanti misteri personali che Batman abbia mai dovuto affrontare."

Per stuzzicare i lettori, DC Comics ha anche rivelato le due cover, regular e variant, e tre pagine della storia in questione, che potete trovare in calce alla notizia. Ricordiamo che di recente sono state svelate le origini della Batmobeast, e vi lasciamo alla nostra guida sull'universo DC Comics di Panini Comics.