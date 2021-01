Batman: la serie Beyond si conclude con possibili e futuri sviluppi per la Bat-Family

L'ultimo volume della serie Batman Beyond ha concluso uno degli archi narrativi più importanti della storia di Terry McGinnis, stabilendo le fondamenta di quelle che saranno le prossime avventure del Cavaliere Oscuro del futuro e degli altri membri della Bat-Family.

Mentre Bruce sta diventando sempre più anziano, il ruolo di Terry diventa più rilevante all'interno di Neo-Gotham, e le sue eroiche azioni hanno convinto Wonder Woman delle sue incredibili capacità, promettendogli di conseguenza un posto nella futura reincarnazione della Justice League, dove naturalmente prenderà il posto ricoperto in precedenza da Wayne.

Per quanto riguarda Dick Grayson e sua figlia Elainna, entrambi si stanno occupando dell'eredità lasciata da Nightwing. Dopo qualche gesto alquanto rischioso, Dick ha lasciato che Elainna seguisse gli insegnamenti di Barbara Gordon, donando poi alla figlia un costume che riprende molto i colori usati da Nightwing, blu e nero.

Barbara Gordon si è ritirata come Commissario di polizia d Gotham City, dedicandosi unicamente ad una compito molto importante, addestrare la futura Batwoman. Barbara rimane ad oggi uno degli alleati più fedeli e rispettosi della Bat-Family, alla quale sta donando tutte le sue abilità e conoscenze per le generazioni a venire.

Passiamo poi al destino di Damian Wayne, figlio di Bruce, che ha subito numerosi cambiamenti nel corso della serie Batman Beyond. Inizialmente guidato dalla volontà di uccidere McGinnis, Damian chiederà poi aiuto a quest'ultimo per distruggere la Lega degli Assassini. L'ultima volta che è stato mostrato, Damian stava stringendo la mano a suo padre, promettendogli di collaborare per rendere il mondo un posto migliore.

Infine troviamo Matt McGinnis, fratello minore di Terry, che molto probabilmente un giorno vedremo con indosso una versione futuristica dell'iconico costume di Robin, pronto a combattere al fianco di Batman, dando vita ad un nuovo modo di rappresentare l'interazione tra questi due personaggi. Cosa ne pensate di questi sviluppi riguardo il futuro della Bat-Family? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che l'autore James Tynion IV promette grandi novità per Batman, e vi lasciamo all'esplosivo saluto che Joker ha dato al 2020.