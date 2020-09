Batman: nella serie evento Generations torna il design originale del Cavaliere Oscuro

Uno degli eventi DC Comics più attesi per quest'anno ha subito un enorme rallentamento nella produzione, dopo il ritiro di Dan DiDio, una delle figure chiave dell'intera casa editrice. Tuttavia sono state diffuse delle informazioni riguardanti Generations: Shattered #1, un volume speciale dove sembra che vedremo Batman con uno storico design.

Il volume speciale verrà pubblicato il 5 gennaio 2021 e conterrà numerose storie rimaste da quanto era stato originariamente progettato per il progetto 5G. Grazie alla scrittura di Dan Jurgens, Robert Venditti e Andy Schmidt vedremo Batman guidare un eccentrico team di eroi, tra cui troviamo Booster Gold con il costume che ha segnato il successo della sua serie negli anni '80.

Come potete vedere nell'immagine riportata in fondo alla pagina, Batman appare con alcuni dettagli che richiamano indubbiamente le sue prime apparizioni sulla testata Detective Comics. La prima cosa che colpisce è la presenza dei guanti viola che hanno segnato i primi interventi del Crociato Incappucciato nella tetra e pericolosa città di Gotham. Successivamente vediamo una cintura molto più grande rispetto alle sue versioni più recenti, per poi trovare delle lunghe orecchie che caratterizzano la maschera della Golden Age.

Di seguito trovate la sinossi del numero speciale pubblicata su Gamesradar: "Una minaccia di proporzioni cosmiche per il nuovo (e vecchio) universo DC costringe un gruppo di eroi alquanto inusuale ad unirsi contro il nemico più misterioso che abbiano mai dovuto affrontare. Unitevi agli originali Batman, Booster Gold, Kamandi, Sinestro, Dottoressa Light, Steel, e Starfire nella loro missione per salvare l'universo, in una corsa contro il tempo!"

Ricordiamo che Batman/Catwoman uscirà a dicembre, e che la nuova serie Batman ha festeggiato il numero 100 con una splendida cover.